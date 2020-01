Chromium Edge : Microsoft (re)lance un nouveau navigateur web

Lancé en 2015, Edge, le navigateur de Microsoft qui a remplacé le vieillissant Internet Explorer, n’a jamais su convaincre. Alors la firme américaine s’est penché sur une nouvelle version pouvant le rendre aussi sexy que Google Chrome ou encore Mozilla Firefox.

Voici donc le nouveau Edge, conçu sur la version open source (libre d’utilisation) de Google Chromium. Baptisé Chromium Edge, il promet d’être plus rapide et de proposer davantage de fonctionnalités. Elles seront évidemment très proches de celles que l’on trouve sur Chrome (synchronisation de l’historique, des signets et paramètres sur plusieurs appareils, extensions Chrome, etc.) et déclinées au fil des prochaines semaines. A compter de février, des améliorations seront apportées au navigateur toutes les six semaines.