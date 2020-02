"Close Contact Detector" : la Chine lance une appli qui localise les personnes infectées par le coronavirus

Ce dispositif met en lumière la surveillance étroite exercée par le gouvernement chinois sur sa population. Depuis le début de l’épidémie, les autorités du pays localisent les personnes soupçonnées d'avoir contracté le virus et repèrent, via des caméras de reconnaissance faciale, celles qui ne respectent pas le couvre-feu ou qui ne portent pas de masque de protection. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut d’ailleurs voir un drone dire à une vieille dame : "Vous ne devriez pas vous promener sans masque !".

L'agence de presse Reuters rapportait la semaine dernière que la société de reconnaissance faciale Megvii expérimente en ce moment à Pékin un système utilisant des caméras thermiques dopées à l’intelligence artificielle, capables d’utiliser les données corporelles et faciales afin d’identifier en temps réel une personne qui aurait été atteinte par le nouveau coronavirus. L'épidémie, qui a débuté à Wuhan en décembre, a tué plus de 1.000 personnes et en a infectées plus de 42.000 dans le monde, bien que la majorité des cas se trouvent dans la province chinoise de Hubei.