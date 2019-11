Cloud gaming : avec Project xCloud, Xbox peaufine sa réponse à Google Stadia

Présenté en juin dernier lors du salon E3 de Los Angeles , Project xCloud va permettre de jouer sur son support mobile ou un PC, en wifi ou connexion 4G/5G, en profitant de jeux lancés depuis les puissants serveurs Xbox. Pas de temps de chargement, tout passe par le nuage et n’est même pas stocké sur l’appareil, offrant ainsi des gains de fluidité et de rapidité.

Si Google Stadia arrive ce mardi, Project xCloud, la plateforme de cloud gaming de Xbox, est déjà là. Ou presque. Début octobre, une phase de test dite “Preview” a débuté afin de peaufiner l’offre grâce aux retours des premiers joueurs américains, britanniques et sud-coréens. Sans vraiment se soucier de la concurrence, la plateforme avance ses pions patiemment, sans précipitation, et avec la volonté que le service soit totalement opérationnel quand l’heure de son lancement sera venue.

Xbox a profité de X019, un événement organisé à Londres jeudi dernier, pour poser de nouveaux jalons au Project xCloud. La bibliothèque s’enrichit de 50 titres provenant de 25 éditeurs de renom (EA, Bandai Namco, Take Two, etc.). Aux Gears 5, Forza Horizon 4 et autres Halo 5, s’ajoutent en “preview” des titres phares comme Devil May Cry 5, Borderlands, Vampyr… C’est bien plus que les 22 jeux que comptera Google Stadia à son lancement mardi, dont certes les salués Red Dead Redemption 2, Shadow of The Tomb Raider ou encore Assassin’s Creed Odyssey qui ne sont pas chez Xbox. Mais ils seront vendus de 50 à 100 euros, en plus de l’abonnement à 9,99 euros par mois.

“Nous misons sur la variété du catalogue dans le cloud pour voir comment les joueurs réagissent, ce qui leur plait, si leur façon de jouer est différente de la console, s’ils y passent plus de temps,” explique à LCI la directrice générale de Project xCloud Catherine Gluckstein, rappelant la stratégie maison des “trois C” (cloud, contenus, communauté) pour la réussite du projet. Avec 18 ans de consoles (la première Xbox fut lancée en 2001), près de 40 ans de création de jeux sur PC ou encore un pas vers le dématérialisé avec des services sur abonnement comme le Game Pass, la firme de Redmond veut faire prévaloir son expérience du gaming par rapport à Google. Certes, celui-ci déboule avec sa force technologie et des partenaires de renom (Ubisoft, CD PROJEKT Red et son futur Cyberpunk 2077, etc.), mais sans antécédents dans le secteur vidéoludique.