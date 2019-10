"Cobots" : quand les robots sont (déjà) une aide précieuse pour les ouvriers

MONDE DE DEMAIN - Dans un avenir proche, le meilleur employé du mois dans l'entreprise où vous travaillez sera peut-être un robot, notamment dans les usines. Nous vous proposons de découvrir les "cobots", ces collaborateurs d'un nouveau genre.

Les "cobots" ou robots collaboratifs sont en pleine expansion dans le monde du travail, notamment dans les usines : leur marché, aujourd'hui de 500 millions d'euros par an, devrait passer à 7 milliards dans une dizaine d'années. Ces robots n'ont cependant pas vocation à remplacer les humains : ils les aident surtout à accomplir les tâches difficiles et répétitives. Le système optimise par exemple les déplacements et permet de gagner un temps considérable. Pour certaines tâches, la productivité est même multipliée par cinq.

Autre atout des ces "cobots" : protéger la santé des salariés. Certains ouvriers de l'industrie automobile peuvent ainsi s'éloigner des substances toxiques. Dans certains secteurs, l'utilisation d'exo-squelettes permet également de limiter les troubles musculo-squelettiques.