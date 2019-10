Combien faudrait-il vous payer pour abandonner Facebook, Google, WhatsApp et les autres ?

INDISPENSABLES - Une étude de la Réserve Fédérale américaine a voulu mettre un prix sur les services gratuits que l'on utilise chaque jour. Objectif : chiffrer leur valeur pour le consommateur. Un classement étonnant, qui consacre des services dont nous aurions aujourd'hui bien du mal à nous passer.

Ce qui surprend les experts, c'est que les États-Unis connaissent aujourd'hui la plus longue période de croissance de leur histoire, sans que cela ne s'explique par des gains de productivité remarquables ou par une hausse du Produit National Brut hors de l'ordinaire. Pour Jerome Powell, le patron de la "Fed", le problème, c'est que ces chiffres, qui font le compte des ventes de biens et de services, laissent de côté toute la valeur créée par des services gratuits. L'économétrie moderne oublie donc un peu tous les services du numérique qui ont explosé ces vingt dernières années et ont changé nos vies.

Pour étayer sa réflexion, la Réserve Fédérale met en avant une étude récente publiée conjointement par des chercheurs hollandais et américains. Eux ont voulu estimer non pas le coût, mais la valeur représentée par tous ces services gratuits pour leurs utilisateurs. Pour ce faire, ils ont sondé des milliers d'Américains et d'Européens, leur demandant précisément combien il faudrait leur proposer pour abandonner tel ou tel type de service : de l'e-mail au commerce en ligne, de la cartographie à la vidéo en ligne, tous ont donné leur prix, et donc implicitement la valeur qu'ils y attribuent.

Pour chaque type de services, l'étude publie la valeur médiane : la moitié des sondés demandent plus, l'autre moitié demande moins. En bas de classement, ce dont les sondés se passeraient le mieux, ou pour le moins cher, ce sont les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, on peut vivre sans apparemment, en tout cas pour un dédommagement de 290 euros par an. Un cran au-dessus, le commerce en ligne est, pour beaucoup, devenu une habitude du quotidien, mais les équivalents dans le commerce traditionnel existent. Faire sans Amazon et les autres est donc affiché à 759€ par an. Plus chère, la vidéo en ligne, -Youtube et tous les autres confondus- est devenue un média d'usage si courant qu'on imagine mal s'en passer... sauf contre 1.057 euros par an.