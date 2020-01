Comment Avast, le plus populaire des anti-virus gratuits, vendait vos données aux marques

L'anti-virus, qui existe depuis une trentaine d'années, est devenu le plus populaire du genre. Il existe dans 46 langues et compterait 435 millions d'utilisateurs dans le monde. Un carton plein pour l'éditeur tchèque, qui se rémunère, lui, sur les versions payantes et sur des solutions de sécurité plus pointues vendues aux entreprises. Mais pas seulement... Ce que ne réalisaient que rarement les utilisateurs d'Avast, c'est que l'anti-virus avait une autre fonction : quand il surveillait votre navigation sur internet, ce n'était pas seulement pour vous protéger des sites malveillants.

Le lièvre a été levé par une enquête commune de nos confrères de PC Mag et Vice News. À côté de ses fonctions de protection, le logiciel compilait toutes les informations possibles sur votre navigation : quels sites vous visitez, sur quels liens, quels sites, quelles pubs vous cliquez, votre localisation, une estimation de votre sexe, votre âge. Autant d'informations qu'une filiale d'Avast, Jumpshot, proposait à la vente à des marques ou d'autres grands sites pour leur fournir des données de navigation précises. Jumpshot avait ainsi dans sa besace des données provenant de plus d'une centaine de millions d'ordinateurs et de smartphones. Parmi ses clients, Microsoft, Google, Pepsi, mais aussi des cabinet d'analystes comme McKinsey, des éditeurs de presse comme Conde Nast. Pour quelques millions de dollars, on pouvait aussi lui acheter la totale, chaque recherche, chaque clic de l'internaute. Un service qu'aurait acquis Omnicom, le géant de la communication et du marketing.