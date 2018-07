Comment faire pour avoir un mot de passe ultra-sécurisé (et ne pas l'oublier)

Le peu de fiabilité du mot de passe comme barrière unique contre les intrus a depuis longtemps déjà été reconnu, intégré par les grands sites, les sites d'entreprise et aussi les réseaux sociaux. Sur Gmail, sur Twitter, sur Facebook et ailleurs, il est possible de décréter une double authentification, le mot de passe plus autre chose, souvent un code, envoyé par SMS ou dans une notification de l'application mobile du service. Pour Google, pour certaines banques aussi, il faut dans l'appli mobile valider le fait que l'on essaye bien de se connecter à partir d'un nouvel ordinateur. On peut même en passer par une clé physique, un sésame USB à connecter à l'ordinateur pour valider votre identité. Dans tous les cas, le but est bien de prouver que c'est vous qui avez demandé à vous connecter, et pas juste quelqu'un qui aurait trouvé votre mot de passe. En cas de doute, vous recevrez aussi un mail vous avertissant de cette nouvelle connexion. Une authentification à deux facteurs évidemment gratuite, à activer dans les paramètres de sécurité du compte.