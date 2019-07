Comment la Poste veut séduire les 18-35 ans (mais pas que) avec sa banque mobile Ma French Bank

- We Partage : il s’agit d’un service pour partager des frais lors de week-end et se rembourser entre amis. Aucun frais de gestion n’est perçu. Comme pour Let’s Cagnotte, l’utilisateur envoie un lien à ses contacts. Tout peut se faire via l’appli ou en ligne pour ceux qui n’ont pas de compte Ma French Bank.





Si elle a misé sur le fond et la forme sur des codes pour séduire les jeunes adultes, Ma French Bank sait qu’un autre marché lui tend les bras : "Les clients connectés qui ont plusieurs comptes et veulent du ‘online’". Les plus âgés tentés par des services complémentaires, en somme, qui ont besoin de confiance face au dématérialisé. Et avec son image et son statut, Le groupe La Poste a ce côté rassurant. Car si les Millennials vivent leur smartphone à la main, les plus âgés sont ceux qui consultent le plus leurs comptes. Et de plus en plus en ligne. Il faut dire que La Banque Postale s'est fixé des objectifs élevés : un million de clients en 2025.