Comment le Cloud transforme l’organisation du travail

Le Cloud permet aux entreprises de répondre à de nombreux enjeux d’aujourd’hui (adaptation au besoin réel, scalabilité quasi infinie, résilience des services, …), encore faut-il savoir comment en tirer parti.





Dans cette dynamique, Alter Way accompagne depuis plusieurs années ces entreprises qui souhaitent aller dans le Cloud et assure le déploiement et l’accompagnement dont elles ont besoin afin de maximiser les bénéfices de cette migration : une migration à l’identique de ce qui existe sur les infrastructures initiales du client n’ayant au final que peu d’intérêt.





Peu ou pas connu du grand public, l'Open Source, écosystème composé d'éditeurs et d'utilisateurs de logiciels libres - dont Alter Way est un des acteurs clés en France - devient une composante essentielle des fournisseurs de services Cloud. Aujourd'hui, la quasi intégralité des services et applications disponibles sur les plateformes Cloud sont exécutées sur des systèmes d'exploitation appartenant à la famille Linux et basée sur des solutions Open Source phares.

Par ailleurs, comme le précise Hervé Leclerc, « le Cloud est accessible à toutes les typologies de clients et d’entreprises. Ce n’est pas réservé aux grands comptes et grosses ETI, bien au contraire. Et les grands fournisseurs de Cloud publics l’ont bien compris et il existe, chez chacun d’entre eux, des programmes dédiés aux startups, TPE et PME afin qu’elles démarrent dès le début avec leurs outils. Nous avons ainsi beaucoup de clients qui ont démarré en mode startup et qui font aujourd’hui plusieurs millions de chiffre d’affaires grâce aux plateformes que nous leur avons déployé sur les principaux cloud du marché (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCP) et que nous maintenons désormais pour eux en 24x7 » .