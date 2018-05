Comment le RGPD va protéger les citoyens ? Les explications de la députée chargée de la loi sur les données personnelles

LCI : La Cnil aura un rôle important à jouer : celui du gendarme. Mais en a-t-elle les moyens ?

Paula Forteza : L’efficacité du dispositif va dépendre des décrets d’application. Si les responsables politiques votent des décrets d’application au rabais, tout le travail que nous avons effectué n’aura servi à rien. Le régulateur - en France, la Cnil - aura un rôle important à jouer pour faire respecter la nouvelle réglementation. La première fonction de la Cnil est de jouer un rôle de conseil et d’accompagnement afin d’aider les entreprises à se mettre en conformité, mais ses pouvoirs d'enquête et de sanction ont également été élargis. En cas d’infraction, une entreprise risque une lourde amende qui peut aller jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires mondial. Jusqu'ici, le montant maximum de l’amende était de 150.000 euros. La Cnil voit également ses pouvoirs d’enquête élargis. En Allemagne ou en Grande-Bretagne, plus de 700 personnes travaillent au sein des autorités de régulations, alors qu’en France, ils sont seulement 200. Il y a un décalage. Il est crucial de donner davantage de moyens à la Cnil afin qu’elle puisse faire appliquer le nouveau règlement.

LCI : Les données des citoyens sont collectées depuis des années, avec les abus qu’on connaît aujourd’hui. N’est-il pas trop tard pour revenir en arrière ?

Paula Forteza : Je pense que les gens ne se rendaient pas compte de la quantité d’informations qui étaient collectées lorsqu'ils naviguent sur le Web. Avec le RGPD, les citoyens européens vont pouvoir reprendre le contrôle de leurs données personnelles. C’est un changement de culture et cela va certainement prendre un peu temps. Lors de la Fête des libertés numériques, qui se tiendra le 25 mai prochain, jour de l’entrée en vigueur du RGPD, des ateliers seront organisés un peu partout en France pour montrer aux gens comment faire pour limiter l’accès à leurs données personnelles.

LCI : Avoir une bonne hygiène de ses données, ça veut dire quoi ?

Paula Forteza : Chacun peut désormais avoir accès à ses propres données et a le droit de les modifier, mais aussi de s'opposer à leur utilisation, notamment commerciale. Les grandes plateformes, comme Facebook ou Instagram, ont mis en place de nouveaux outils pour permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leur vie privée, en facilitant la manipulation des paramètres de confidentialité. Ils ont fait un gros effort sur ce point, on doit le reconnaître. Les citoyens doivent eux aussi faire l’effort d’aller regarder quelles sont les données qu'ils partagent et modifier leurs paramètres pour limiter le partage de leurs informations personnelles.

LCI : Certains patrons ont exprimé leur inquiétude, estimant que le RGPD va être un frein à l’innovation, et risque de faire perdre en compétitivité les entreprises françaises. Qu'en est-il ?

Paula Forteza : Au cours des dernières années, toutes les entreprises ont collecté des quantités considérables de données, sans toujours savoir quel intérêt cela pouvait présenter pour elles, mais en prévision d’usages futurs. Aujourd’hui, elles réalisent qu’elles doivent faire un tri. Le RGPD provoque un changement de culture au sein des entreprises. Elles deviennent responsables de l’utilisation qui est faite de toutes les données qu’elles ont collectées. Elles doivent s’assurer que ces informations sont bien protégées et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde. Elles doivent aussi nommer un délégué à la protection des données, dont le rôle est de cartographier les fichiers et de tenir à jour un registre de traitement. Selon moi, c'est un avantage concurrentiel. C’est l’occasion de renouveler la relation client, de collecter des données de façon plus transparente, de créer de la confiance et donc de se différencier de ses concurrents.

LCI : Selon vous, autoriser les internautes à monétiser leurs données personnelles, c'est une fausse bonne idée ?

Paula Forteza : Cela aurait pour effet de créer un marché des données personnelles. Les personnes les plus démunies auraient un niveau de protection plus bas, ce qui conduirait à créer des inégalités. Tous les citoyens doivent être protégés sur un pied d'égalité.