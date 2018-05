Comment le web vous espionne

Est-il possible de protéger les données personnelles sur Internet et sur les réseaux sociaux ? À partir du vendredi 25 mai 2018, les fournisseurs d'accès et d'application ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Jusqu'à présent, ils revendaient parfois très cher vos habitudes de consommation et n'importe quelle information qui permet de cerner qui vous êtes.



