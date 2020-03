Télétravail, école à la maison, loisirs numériques... Comment optimiser votre connexion internet monkeybusinessimages / Thinkstock

CONFINEMENT - Si votre connexion tourne au ralenti ou que vous rencontrez des problèmes, des gestes simples peuvent vous aider à optimiser le signal de votre box internet. Voici quelques conseils, avec l'aide du régulateur des télécoms (Arcep).

En cette période de confinement, entre ceux qui travaillent ou étudient à distance, et ceux qui s'adonnent à des loisirs numériques pour occuper le temps, le réseau internet français est particulièrement sollicité depuis quelques jours. Le Wi-Fi et les réseaux mobiles, notamment la 4G, sont deux des solutions indispensables pour pouvoir travailler loin du bureau (ou de l'école). Mais une connexion défaillante ou ralentie peut vite provoquer agacement et crispation. Les ordinateurs les plus récents, compatibles avec les normes Wi-Fi 5 (802.11ac) ou 6 (802.11ax) bénéficient d'une connexion plus performante que les précédentes. Dans le cas contraire, pour améliorer votre connexion internet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et la distribution de la presse (Arcep) a mis en ligne un document pour vous aider à optimiser la qualité de votre signal. Suivez le guide !

Positionnez bien votre box internet chez vous

Quel que soit le type de votre accès (fibre, ADSL, accès radio), la qualité de votre connexion dépend parfois de gestes simples. Pour améliorer la qualité de son signal Wi-Fi, il faut d'abord vous assurer que votre box est placée dans une pièce centrale de votre appartement ou de votre maison. N'oublions pas que les murs diminuent l'intensité du signal radio. De même, mieux vaut placer sa box légèrement en hauteur, dans un endroit dégagé. L'installer dans un meuble, par exemple, est à éviter, car cela dégrade le signal. Après cela, veillez à éloigner la box d'autres équipements sans fil, comme une enceinte connectée par exemple (au moins deux mètres de distance).

Utilisez deux réseaux Wi-Fi distincts

L'un pour les loisirs numériques, l'autre pour le télétravail. Si vous avez la fibre, vous avez la possibilité de dédier une connexion Wi-Fi à la vidéo et une autre au VPN de votre entreprise. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres de la box. Comme dans l'exemple ci-dessous, donnez un nom différent au Wi-Fi 2,4 GHz et au Wi-Fi 5 GHz. Ensuite, demandez à vos périphériques dédiés aux loisirs numériques (téléviseur, tablette, console de jeux, etc.) de se connecter au premier et à votre ordinateur de travail de se connecter au second. La fréquence 5 GHz est plus performante que la 2 GHz qui, elle, est utilisée par d'autres périphériques, notamment ceux reliés en Bluetooth, qui peuvent en outre brouiller le signal. A noter que les périphériques les plus anciens peuvent se connecter uniquement au Wi-Fi 2,4 GHz.

La procédure à suivre pour configurer deux réseaux Wi-Fi distincts. − ARCEP

Séquencez vos usages au quotidien

Les usages vidéo, qu’il s’agisse de visioconférence ou de visionnage en streaming, sont les plus consommateurs de bande passante. Si vous gardez vos enfants à la maison, la tentation est grande de leur passer un dessin animé le temps d’assurer votre visioconférence. Problème : les plateformes de streaming vidéo (YouTube, Netflix, etc.…) monopolisent plus de bande passante que la plupart des VPN et peuvent utiliser des mécanismes pour, même en cas de congestion, rechercher une optimisation de la bande passante. Par conséquent, "s’il doit partager le débit avec une plateforme de vidéo et que la bande passante est insuffisante, alors c'est le plus souvent le VPN qui va voir son débit réduit et non la plateforme vidéo", souligne l'Arcep.

Utilisez un bon vieux câble Ethernet

Votre employeur vous demande probablement l'usage d'un VPN (un réseau virtuel privé, qui permet de se connecter à distance de manière sécurisée) pour accéder à vos e-mails professionnels et à votre espace de travail. Or, la combinaison de celui-ci avec le Wi-Fi peut engendrer un débit ralenti, en particulier quand il s'agit de faire une visioconférence, forte consommatrice de bande passante", prévient l'Arcep. La meilleure chose à faire pour remédier à cela est d'utiliser un câble Ethernet.

Transformez votre smartphone en modem

Les opérateurs de télécommunications recommandent de basculer votre smartphone sur le Wi-Fi de votre box internet. "La capacité des réseaux fixes est bien plus importante que celles des réseaux 3G et 4G", expliquait Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des Télécoms, dans une interview à LCI. Néanmoins, si le signal de connexion Wi-Fi est trop faible, une alternative aux réseaux fixes consiste à utiliser votre smartphone comme un modem, via la fonctionnalité "Partage de connexion". Tous les smartphones compatibles avec la 4G permettent dorénavant de partager leur connexion à internet avec un ordinateur. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu des réglages de votre téléphone. Vous pouvez en outre le protéger par un mot de passe, pour vous assurer d'en être le seul utilisateur. Ensuite, connectez votre ordinateur à ce réseau Wi-Fi. Voici la procédure à suivre en détail : sur iOS et sur Android.

Passez vos appels via le Wi-Fi

En début de semaine, le réseau 4G a été en tension à la suite des fortes sollicitations liées au confinement de la population. Cela a eu pour effet de ralentir la bande passante. Si votre connexion mobile est mauvaise à l'intérieur, ralentie ou bien si vous n'êtes pas dans une zone couverte par la 4G, comme c'est souvent le cas à la campagne, une fonction permet d'envoyer des SMS et de passer des appels via le Wi-Fi, en se connectant par défaut au réseau de votre box internet, lorsque vous êtes chez vous. Pour activer cette fonctionnalité, voici la procédure à suivre en détail. Enfin, de manière générale, pensez à éteindre la télévision (si vous n'utilisez pas la TNT), quand cela est possible. Les plateformes de vidéo en ligne, telles que Molotov, Amazon Prime ou Netflix, consomment beaucoup de bande passante. De même, si vous écoutez de la musique, utilisez plutôt un poste de radio, un lecteur CD ou bien une platine vinyle plutôt que du streaming via internet. Sur ce, bon courage et prenez soin de vous !