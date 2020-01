Comment repérer une "deepfake" ? Les conseils d'un spécialiste pour ne pas se faire berner par ces vidéos truquées

Pour vous aider à détecter plus aisément un deepfake, LCI a contacté Gérôme Billois, expert en sécurité informatique du cabinet Wavestone.

Les vidéos falsifiées ou modifiées de manière malhonnête seront désormais interdites par les règles d’utilisation de Facebook, a annoncé le site de Mark Zuckerberg dans une note de blog publiée mardi 7 janvier. En ligne de mire : les fameuses "deepfakes", ces vidéos ultra réalistes truquées grâce aux technologies d’intelligence artificielle permettent de faire dire n’importe qui à n’importe quoi, dans le but d’induire en erreur l’internaute.

Peut-on détecter une vidéo "deepfake" à l’œil nu ?

Gérôme Billois : Aujourd’hui, il n’existe pas d’outil grand public permettant de détecter automatiquement une "deepfake". La première vague de ces vidéos apparues sur Internet avaient toutes le même défaut. La personne sur l’image ne clignait jamais des yeux. De ce fait, il était assez simple de détecter une vidéo qui avait été truquée. Aujourd’hui, ceux qui fabriquent ces contenus utilisent des logiciels beaucoup performants, capables de reproduire le clignement d’œil. Cela reste malgré tout un indice dont il faut tenir compte.

Généralement, les traits du visage sont un peu figés. Il faut s’intéresser en priorité au nez et aux oreilles, notamment lorsque la personne bouge la tête. Les logiciels qui génèrent des "deepfakes" produisent en effet des images en 2D et ont encore du mal à gérer l’orientation de la lumière, en particulier au niveau des extrémités du visage. Il faut aussi prêter attention au mouvement des lèvres. Souvent, un décalage très léger est perceptible. Et la voix peut parfois sembler un peu étrange. Pour le moment, la plupart des "deepfakes" sont de qualité assez médiocre, mais leur réalisme va être amené à se développer.

Comment les entreprises du numérique luttent-elles contre ce fléau ?

Gérôme Billois : En septembre dernier, Google, de grandes entreprises du numérique (dont Facebook) et des universités ont lancé le "Deepfake Detection Challenge". Cette initiative a pour objectif de favoriser les avancées dans la création d’outils capables de détecter rapidement une vidéo trafiquée. En clair, plusieurs centaines de milliers de "deepfakes", conçues de toute pièces avec l'aide de comédiens, ont été rassemblées dans une base de données. Cette dernière permet aux acteurs du numérique d'entraîner des algorithmes d’apprentissage automatique pour qu'ils soient en mesure de détecter automatiquement ces fausses vidéos dès qu'elles sont publiées sur leur plateforme.