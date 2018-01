Comment se débarrasser des débris spatiaux ?

Depuis le début la conquête spatiale, le nombre d’objets en orbite a crû. 2600 satellites actifs tournent actuellement au-dessus de notre tête. Mais ces satellites et leurs lanceurs ont laissé beaucoup de débris dans l'espace. Et on craint des collisions. Alors, comment s'en débarrasser ? C'est le thème de notre rubrique "demain".



