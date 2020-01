Guerre du Sahel : comment sont pilotés les drones de combat de l'armée française ?

Le cockpit du pilote, quant à lui, est hébergé à l’intérieur d’un conteneur blindé, d’où sont déclenchés les tirs. L'engin est commandé directement sur le théâtre des opérations, contrairement aux drones américains, qui sont eux pilotés à distance depuis les Etats-Unis. Et c’est d'ailleurs ce qui ferait la différence, à en croire l’état-major. "Psychologiquement, nous sommes dans nos missions avec les troupes qui sont au sol et que nous soutenons", souligne le capitaine Mitch, pilote de drone Reaper.

Dans une autre pièce, à l’abri elle-aussi des regards, défilent sur une mosaïque d’écrans des images classées « secret-défense », récoltées par un drone d’observation à 10.000 mètres d’altitude. Un œil aussi indécelable que puissant. Ce jour-là, l’engin ratisse une zone où se cachent des terroristes. Grâce à ces images, les militaires peuvent détecter leur présence. "Nous devons ensuite les caractériser pour savoir exactement de quoi il s’agit", explique le Lieutenant-colonel Loïc.

Distinguer des silhouettes et analyser leurs attitudes, de manière à pouvoir déterminer s’il s’agit de terroristes ou de simples bergers. "On a un ennemi qui est fugace, qui se dévoile très peu et sur de très courtes périodes. Il faut donc agir très rapidement", souligne cet officier supérieur. Moins rapides, mais plus endurants que les avions de chasse, le drone militaire Reaper peut enchaîner jusqu’à 24 heures de vol.