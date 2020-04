Comment travailler au calme à la maison ? 6 casques et écouteurs pour vous soutenir Le télétravail à la maison n'est pas toujours facile − iStock

CONSEILS – Avec le télétravail et le confinement, il n’est pas toujours facile de trouver un peu de calme à la maison. Pour travailler en toute sérénité, beaucoup optent pour le casque audio. Depuis quelques temps, la technologie de réduction de bruit active a fait son apparition dans les écouteurs. Une aubaine pour ceux qui recherchent un moyen de s’échapper du bruit environnant.

Travailler à la maison quand on est en appartement, en famille avec les enfants et sans bureau tient parfois du miracle en cette période de confinement. Essayer de s’isoler tout autant. Beaucoup optent pour le casque, que ce soit pour se créer une bulle ou pour basculer en conférence vidéo (presque) au calme. Et il y a ceux qui n’avaient pas prévu l’équipement pour. Si vous cherchez un bon casque ou de bons écouteurs, il y a les casques-micros prévu pour le bureau. Très bien pour les appels, ils ne le sont pas forcément si votre but est d’écouter de la musique pour vous relaxer. Le bon compromis est donc d’opter pour un système acoustique embarquant la désormais incontournable "réduction de bruit active".

La réduction de bruit active, mais qu’est-ce donc ? Pour faire simple, c’est une technologie intégrée qui permet de vous couper du bruit environnant et l'une des fonctions principales des casques modernes. Ce fut longtemps l’apanage des casques professionnels dans les environnements bruyants, pour les employés sur le tarmac des aéroports par exemple. Idéale pour les transports ou l’extérieur, la réduction de bruit active (ou ANC pour Active Noise Cancellation en anglais) peut être déclenchée ou non, selon l’usage.

Comment choisir son casque à réduction de bruit active ?

Les écouteurs peuvent être filaires ou Bluetooth, en casque supra-auriculaire (posés sur l’oreille), circum-auriculaire (enveloppant l’oreille) ou intra-auriculaires (écouteurs positionnés dans le conduit auditif). L’ANC vient en complément des coques un peu épaisses dont la mousse offre un premier isolant ou des embouts silicones ou autres des écouteurs qui bloquent l’entrée du conduit auditif (isolation passive). Cela coupe déjà une partie des bruits, mais pas les plus forts comme les voitures, le roulis du métro, les voix à proximité ou… les cris d’enfant (des sons particulièrement difficile à atténuer). C’est là que la technologie de la réduction de bruit active ajoute un confort dont il est difficile de se passer une fois que l’habitude est prise. Vous n’aurez pas à augmenter le son de votre appareil pour mieux entendre votre musique ou votre interlocuteur, l’ANC va percevoir les bruits ambiants et envoyer un signal audio qui va les annuler pour ne mettre en avant que le son entrant dans votre appareil (ordinateur, smartphone, appareil audio…) Pour que cela fonctionne correctement, les écouteurs ou casques avec ANC disposent d’une batterie, de plusieurs micros qui vont vous servir aussi bien à vous faire entendre en conversation qu’à percevoir votre environnement pour ajuster la réduction de bruit, ainsi que d’un processeur qui permet d’activer l’ANC. Il faut donc recharger ces casques ou écouteurs (ces derniers étant généralement présentés dans un boitier de rangement équipé d’une batterie complémentaire).

Nos recommandations

Sony WH-1000XM3 Sorti il y a quelques temps, le casque de Sony reste un classique, l’un des tout meilleurs appareils avec réduction de bruit active et son haute-résolution. Il dispose de 30h d’autonomie en utilisant la fonction ANC (38h sans la réduction de bruit). Les contrôles se font au casque via les commandes tactiles sur les écouteurs, vous pouvez prendre les appels d’un appui. Il est possible d’activer l’ANC sans mettre la musique pour s’isoler du bruit environnant. Extrêmement confortable à porter, il propose la fonction "Quick Attention" en posant la main sur un écouteur pour pouvoir écouter une personne qui vous parle en baissant automatiquement la musique. Il est compatible Amazon Alexa et Google Assistant pour contrôler votre musique, obtenir des informations par commande vocale. L’un de ses atouts : il peut récupérer 8h de batterie en 15 minutes de recharge (via le câble USB-C). L’appli permet de personnaliser son identité sonore en fonction notamment de la morphologie de ses oreilles. Prix : 279 € - Disponible en blanc ou en noir A noter que Sony vient de sortir le WH-CH710N, un casque avec de la réduction de bruit intelligente (et non active). Le bruit ambiant est éliminé et les bruits de fond tels que les voix ou les sons émanant de la rue deviennent inaudibles. Elle annonce 35h d’autonomie, la charge rapide (1h récupérée en 10 minutes). Prix : 150 €

Jabra Elite 85h Jabra a intégré huit micros à son casque dont quatre pour analyser l’environnement et supprimer les bruits, idéal pour des appels où votre voix va être mieux isolée. La fonction SmartSound active automatiquement l’ANC si des bruits sont détectés, applique des réglages pour écouter un interlocuteur sans couper la musique ainsi que votre profil audio personnalisé. Il est possible de connecter jusqu’à 8 appareils, dont deux en même temps pour basculer aisément de l’un à l’autre. Le son est équilibré et de bonne facture, ajustable également depuis l’appli. L’autonomie est de 36 h avec la réduction de bruit activée. Le casque est résistant à la pluie et la poussière, parfait pour toutes les activités extérieures. Le Elite 85h est compatible avec les assistants Siri et Google. Prix : 199 € - Disponible en noir, bleu ou beige

Jays q-Seven Wireless La marque suédoise propose un produit pour ceux qui ne veulent pas exploser leur budget mais avoir quand même un peu de tranquillité. Moins performants côté son que le Sony ou que le Bose QC35 qui fut longtemps la référence, le q-Seven Wireless présente une réduction de bruit active honorable alliée à un son équilibré, sans trop de basses (les amateurs seront déçus). Poids plume (215 g), il arbore un design sombre et passe-partout. Son autonomie est à son image : 20h avec la réduction de bruit active, 30 h en usage classique Bluetooth. Comme ses comparses, il est possible de l’utiliser en filaire aussi. Prix : 150 €

AirPods Pro d’Apple Pour la première fois, Apple met de la réduction de bruit active dans ses écouteurs sans fil. Vous allez être coupés du bruit ambiant pour plus d’immersion et de concentration. Et c’est assez bluffant. Grâce à la technologie d’égalisation adaptative, le son est réparti en fonction de la forme de vos oreilles et de la façon de mettre vos AirPods. Le mode Transparence (entendre ce qui vous entoure tout en continuant d’écouter la musique parfaitement) s’active d’un clic sur l’écouteur. Vous pouvez prendre les appels, activer l’assistant Siri ou entendre en dictée les messages reçus. Les écouteurs sont résistants à la sueur et à la pluie. Leur autonomie est de 24h avec le boitier de recharge sans fil. Prix : 279 €

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Le savoir-faire audio du constructeur allemand n’est plus à prouver. Il se cale dans une seconde version de ses écouteurs intra-auriculaires sans fil, agréables à porter et doter d’une excellente autonomie. Ils se configurent très simplement à vos appareils, vous pouvez même les appairer avec votre ordinateur et votre smartphone pour basculer de l’un à l’autre. Ils embarquent une batterie de 7h à laquelle s’ajoutent les 21h du boîtier de recharge. On apprécie qu’ils se mettent seuls en veille en les rangeant. Ils isolent parfaitement bien. Prix : 299 €

Libratone TRACK Air+ Les plus design du lot. Libratone, entreprise danoise, a mis au point ces écouteurs minuscules, discrets et ergonomiques tout en proposant une qualité de son pour un poids plume (6 g). Ils tiennent parfaitement en place, proposent un son pas trop grave (mais ajustable depuis l’appli), avec l’ANC qui analyse l’environnement et coupe les bruits jusqu’à 30 db. Ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures (certification IPX4). Leur autonomie est de 8h (24h au total avec leur boîtier de charge).

Prix : 199 €