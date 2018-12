Commerce en ligne : avec la fin du "géoblocage" en Europe, où se trouvent les bonnes affaires ? On a cherché pour vous

Dans le lot, nous avons quand même trouvé un champion. Il sourit tout le temps, il a deux grandes oreilles noires, et on ne le savait pas si âpre au gain. Au moment de réserver un séjour à Disneyland Paris, les Français ont ainsi un avantage très marqué par rapport à leurs voisins européens. Et -on le savait bien- les Franciliens ont même accès à des tarifs spéciaux. Mais nous ne n'imaginions pas à quel point les tarifs pouvaient varier.





En clair, malheur à vous si vous avez dû traverser les frontières pour venir poser devant le château de la Belle au Bois Dormant : de manière quasi-systématique, les visiteurs étrangers paieront plus cher, bien plus cher parfois. Notre séjour pour une famille de quatre personnes, pour les mêmes dates et dans le même hôtel, nous reviendra par exemple à 1.270 euros s'il est réservé de France, et à 2.128 euros sur le site allemand ! Et le bon d'achat de 200 euros offert aux Allemands ne suffira probablement pas à sécher leurs larmes s'ils découvrent la différence.