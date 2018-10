TEST - FIFA 19 vs PES 2019 : le match relancé ?

Avec les efforts réalisés depuis quelques années, PES tire son épingle du jeu côté sensations. À l'inverse d'un FIFA, où les développeurs prônent un jeu direct et spectaculaire, le bébé de Konami milite pour une construction lente et maîtrisée des actions. Le collectif est mis en avant, les individualités sont remisées au placard. L'apparition de la Visible Fatigue s'inscrit dans cette lignée. La gestion des efforts de chacun de vos joueurs est déterminante. Poussez-le trop fort ou trop vite dès le coup d'envoi et vous en paierez à coup sûr les pots cassés en fin de match.





À l'opposé, le titre d'EA Sports stagne et se repose sur ses acquis, assumant son aspect arcade. Aucune évolution notable par rapport à l'édition 2018, qui pourtant n'avait pas été accueillie à bras ouverts par les fans de la franchise. Plus facile à prendre en mains que son homologue, la simulation américaine a néanmoins instauré une jauge de timing des passes, des frappes et des dribbles. Objectif : rendre le jeu plus fluide, plus réaliste et moins prévisible.





Vainqueur : PES 2019.