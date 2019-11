COMPARATIF - Netflix, Amazon, Apple, OCS... : quelles sont les meilleures offres de streaming vidéo ?

Les plateformes de streaming vidéo (SVOD) ont la cote et redoublent d'arguments pour séduire de plus en plus de personnes. Toujours plus de programmes originaux, de films, de séries, de documentaires…. L'offre est devenue pléthorique malgré l’outrageuse domination de Netflix (cinq millions d’abonnés dans l’Hexagone, sur les 13 millions d’internautes qui ont souscrit à une offre SVOD). Avant l'arrivée de Disney+ en mars 2020, petit tour d’horizon des plates-formes existantes.

Regarder la télévision sur son ordinateur, son smartphone, sa tablette ou encore sa TV connectée est devenu extrêmement facile. Chaque chaîne historique ou de la TNT possède désormais son service de replay accessible en application. Mais si vous voulez l'inédit The Irishman de Martin Scorsese avec Robert de Niro et Al Pacino, vous ne pourrez voir ce prochain candidat à l'Oscar du meilleur film que sur Netflix et nulle part ailleurs.

Ses points forts : le catalogue le plus riche de la SVOD, la majorité des séries disponibles dans leur intégralité à leur mise à disposition, la possibilité de télécharger les programmes pour les regarder hors ligne et de créer différents comptes (dont des comptes enfants restreints).

Qu’y trouve-t-on ? Des séries originales devenues phares (House of Cards, Stranger Things, Riverdale…) ; des films couronnés dans les plus grands festivals ; des partenariats avec des studios pour proposer la saga Harry Potter, les films Marvel, etc. Le tout à destination d’une cible plutôt jeune.

Lancée en 2006, la plateforme a mis du temps à prendre son envol. Il a même fallu attendre 2013 pour qu’Amazon propose ses propres contenus originaux.

Qu’y trouve-t-on ? Des séries originales (The Man in the High Castle, Goliath, etc.), des séries françaises et internationales, des documentaires, des programmes inédits (The Grand Tour).

Ses points forts : des programmes originaux de plus en plus qualitatifs et de nombreux contenus à venir (la série inspirée du Seigneur des Anneaux notamment) ; la possibilité de télécharger les programmes pour les regarder hors ligne ; la fonction X-Ray qui fournit des informations sur les acteurs à l'écran et les morceaux de musique à l'écoute.

Ses points faibles : la recherche pas très ergonomique et qui ne permet pas de trouver facilement sa série ou d’avoir des suggestions pertinentes ; pas de films récents (et peu de films de manière générale) ; pas de possibilité de créer différents comptes utilisateurs (contrôle parental possible néanmoins).

Comment y accéder ? Via l’appli sur smartphone et tablette, sur PC, sur Apple TV et certaines TV connectées.

Prix : 49,99 euros par an en s’abonnant au service Amazon Prime ou 5,99 euros par mois.