Confinement : une start-up propose de retransmettre les obsèques en direct sur Internet

Depuis le 17 mars et le début du confinement, les Français ne peuvent sortir de chez eux que pour des déplacements jugés essentiels, devant les justifier par une attestation de déplacement dérogatoire. Et les enterrements n'échappent pas à la règle. Un véritable déchirement pour les familles, qui sont déjà affectées par la perte d'un être cher ou d'un proche.

Des consignes strictes qui ont incité Advitam, une jeune pousse montpelliéraine, à proposer aux familles en deuil de retransmettre en direct la cérémonie via Internet. "Face aux restrictions et à la difficulté pour se déplacer sur le territoire, nous avons lancé dans l'urgence une solution de retransmission en direct des cérémonies", explique à LCI Philippe Meyralbe, cofondateur d'Advitam. "Lors des crémations, soit un un tiers des funérailles en France, même la famille n'a pas le droit d'y assister", souligne-il.

Le service s'adresse à l'ensemble des sociétés de pompes funèbres - crématoriums, maisons funéraires, cimetières et édifices religieux. Elle n'aura ensuite qu'à filmer la cérémonie via smartphone avec une connexion 3G/4G. "Pour assister à la célébration, la famille et les proches n'ont besoin que d'une connexion Internet", précise Philippe Meyralbe. "Un lien vers une page web leur est envoyé par mail avant la célébration, qui es diffusée en direct." De quoi, peut-être, rendre cette épreuve un peu plus supportable en ces temps troublés.