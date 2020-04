Confinement : retour en force des rançongiciels et du faux chantage à la webcam

La courbe est vertigineuse. Depuis jeudi soir, les demandes d’assistance sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr explosent. La raison ? Le retour d’une arnaque bien connue des policiers et magistrats spécialisés : le chantage à la pornographie ou faux piratage de webcam. Le principe est simple mais redoutable : vous recevez un mail indiquant que vous avez été filmé à votre insu grâce à la webcam de votre ordinateur alors que vous consultiez des sites pornographiques. Le paiement d’une rançon, en bitcoins, est alors proposé contre la promesse de la destruction de la vidéo soi-disant compromettante.

Evidemment, le pirate ne dispose absolument pas de cette vidéo. Mais il est assez convainquant pour que des victimes tombent dans le panneau. Et cette fois-ci, il use d’un moyen très efficace pour mettre la pression. Le pirate écrit dans l’objet du mail l’alias du destinataire et son mot de passe, comme pour lui signifier qu’il a pu rentrer dans son ordinateur. "Ce sont des listings de mots de passe généralement anciens qui ont été récupérés par les cybercriminels sur des sites qui ont été compromis", explique à LCI Jérôme Notin, directeur de cybermalveillance.gouv.fr, dispositif public d’aide aux particuliers, PME et collectivités contre la cyberdélinquance.