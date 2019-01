Copiétonnage : se rassurer en partageant ses trajets à pied

On n’est pas toujours rassuré quand on rentre à pied le soir. Il existe désormais des solutions pour ne pas se retrouver seul, à l’instar du copiétonnage. Le principe est à peu près le même que pour le covoiturage. Il s’agit de partager son trajet avec des personnes aux profils vérifiés, via une application gratuite. C’est une autre façon d’encourager les usagers à prendre les transports en commun en toute sérénité.



