Apprendre à la maison : YouTube lance un site éducatif avec de grands noms de la vidéo

APPRENTISSAGE - Fort de très nombreux contenus dédiés à l’éducation, YouTube a décidé, durant la période de confinement due à l’épidémie de coronavirus, de regrouper ses ressources. Le site temporaire "Apprendre à la maison" est lancé dès ce vendredi avec de multiples vidéos fournies par des partenaires aussi prestigieux que l’INA, Arte, le Musée du Louvre, National Geographic ou encore des YouTubeurs spécialisés.

L’école à la maison est devenue une réalité depuis le début du confinement. Mais tous les parents ne sont pas des professeurs dans l’âme et, accaparés aussi par leur propre travail, peinent à trouver les bons supports de complément. De multiples sites et applications fleurissent un peu partout pour épauler les enseignants néophytes en proposant des aides à la classe, du soutien scolaire ou simplement de quoi enrichir les connaissances de nos bambins. Après avoir lancé une playlist pour s'occuper à la maison, YouTube a décidé de regrouper ses multiples ressources autour de l'éducation afin de lancer un site temporaire à destination des familles, en partenariat avec des YouTubeurs, mais aussi des spécialistes de la vidéo. Baptisé Apprendre à la maison, on y trouve des contenus conçus par l’INA, le Musée du Louvre, Arte, le Centre Pompidou, la Philharmonie de Paris ; des émissions comme "C’est pas Sorcier" ou la série animée "Il était une fois" ; des chaînes comme Les Bons Profs -qui proposent des fiches de cours, des annales, des exercices corrigés ou des QCM-, Hugo Décrypte ou encore Décod’Actu, une websérie qui explique l’actualité aux 13-17 ans.

Qu'y trouve-t-on ?

Apprendre à la maison regroupe donc des ressources pédagogiques en fonction de l’âge de l’enfant (maternelle, 5 ans et +, 13 ans et +) ou par thématique (mathématique, sciences, culture générale, comment bien apprendre). Mais loin du site de streaming vidéo l'idée de remplacer l'école. "Ces ressources n'ont pas vocation à remplacer les devoirs confiés par les enseignants - mais pourront nous l'espérons compléter ce travail", tient-on à préciser du côté de la filiale de Google.

Chaque catégorie propose une playlist regroupant des contenus vidéo divers pour "divertir, apprendre, et rester actifs". Pour les plus jeunes enfants, on trouve des vidéos pour les occuper (dessins, activités manuelles, comptines), revoir les fondamentaux (calcul, alphabet, formes…), découvrir (sciences, anglais, les médias, le corps humain…), apprendre avec leurs héros préférés (Adibou, Didou, Kirikou, les Titounis…) ou écouter des histoires. A suivre tout particulièrement "1 jour, 1 question" qui, en moins de deux minutes , explique une idée, un mot ou une situation en image et avec humour.

YouTube étant normalement une plateforme réservée aux utilisateurs de plus de 13 ans, les parents sont invités à accompagner les plus jeunes internautes, même si les contenus ont été triés spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Ce n’est pas une émulation de YouTube Kids, service réservé aux moins de 13 ans avec des conditions d’utilisation bien spécifiques (pas de publicité, pas de données personnelles stockées, des contenus vérifiées, pas de commentaires, etc.).

S'appuyer sur des YouTubeurs spécialistes de l'éducation

Pour les plus grands, Apprendre à la maison se présente comme un compagnon éducatif et culturel via des chaînes thématiques de YouTubeurs éducatifs reconnus (la philosophie avec Cyrus North, les sciences avec Dr Nozman, la clique de L’Antisèche qui aide à préparer des fiches pour les examens, etc.) ou des acteurs culturels (archives TV de l’INA, expositions du Grand Palais, interviews, coulisses et concerts de la Philharmonie de Paris, conférences et présentations des plus grands musées…).

Lumni, l’offre lancée par l’audiovisuel public, a mis à disposition ses contenus à la fois scolaires (adaptés à chaque classe) et d’enseignements de connaissances complémentaires. Les enfants peuvent également s’initier à l’apprentissage du code informatique via les apports de l’association numérique E-mma. Et de manière plus ludique, le site dispose d’un espace dédié à la réalité virtuelle avec des contenus à visionner à 360° fournis notamment par la chaîne National Geographic, sur votre ordinateur, votre smartphone ou avec un casque dédié.

