Coronavirus : comment bien s'informer sur la situation sur le web ?

La France totalise désormais plus de 250 cas de contamination par le coronavirus, pour quatre décès. Lundi, Martin Hirsch, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a annoncé l’arrivée prochaine d’une application pour smartphone pour mieux (s')informer sur le virus.

Elle doit notamment permettre de pouvoir se signaler si l’on croit présenter des symptômes et plus globalement, mieux gérer la situation en essayant de contenir l’évolution, éviter l’engorgement des hôpitaux et limiter les appels d’urgence. Il sera ainsi possible de réaliser un suivi des potentiels cas, d’expliquer aux personnes porteuses du virus "qu’elles n’ont pas besoin d’aller à l’hôpital" ou, du moins, de faire prendre conscience des mesures de précaution. L’utilisateur devra renseigner son nom, numéro de téléphone et fournir une pièce d’identité. L’application pourra indiquer si une personne porteuse du virus se trouve à proximité de sa position. Aucune date de disponibilité n’a cependant été donnée.