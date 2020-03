Coronavirus : comment la Chine utilise la tech pour mieux contrôler sa population

Lancée dans la région de Hangzhou (ndlr : Canton) mi-février, elle est déjà utilisée dans 200 grandes villes de Chine. Une application que Pékin n'a même pas eu à développer, préférant demander à ses champions locaux de s'en charger. Logique : un géant comme Alibaba a pu créer en quelques jours seulement non pas une nouvelle applicatio n, mais une fonction de plus intégrée à Alipay, son application de paiement mobile déjà dans la poche de 650 millions de Chinois. Surtout, Alibaba possède l'infrastructure technique pour gérer les millions de questionnaires sans risquer l'encombrement de ses réseaux.

Jamais probablement une application mobile n'aura engrangé autant d'utilisateurs en si peu de temps. L'application, c'est le "QR Health Code", ce questionnaire de santé qui, selon vos réponses, affiche un QR-Code et une couleur -vert, orange ou rouge- selon votre niveau de risque face au coronavirus. Un code vert vous servira alors de laisser-passer un peu partout, rouge et orange vous forçant à rester chez vous une à deux semaines.

Pour l'administration communiste, l'expérience est un succès total. Il aura fallu deux semaines à peine pour que le "Code Santé d'Alipay" fasse partie du paysage. Lui qui devait n'être qu'un moyen de plus de rassurer son entourage est devenu un sauf-conduit indispensable, bien au-delà de Wuhan, d'où est parti la maladie. Dans la province du Sichuan, les travailleurs migrants doivent par exemple désormais afficher leur QR-Code pour se déplacer de ville en ville. C'est aussi une condition d'entrée dans nombre d'usines. Partout où il a été adopté, le QR-Code d'Alipay vous est aujourd'hui demandé au moment de prendre les transports, d'aller au restaurant ou dans les centres commerciaux. Selon une correspondante du Washington Post sur place, en Chine, on ne dit désormais plus "Comment ça va ?", mais "Êtes-vous vert aujourd'hui ?".

Problème : à ce jour, personne n'a détaillé comment le système calcule votre code couleur. En plus des réponses au questionnaire, on subodore que l'application pourrait retracer vos déplacements pour déterminer si vous avez visité une région infectée. Selon nos confrères du New York Times qui ont disséqué le code de l'application, elle semble partager ses données avec la police, à qui elle fournirait l'identité, la localisation et bien sûr le code couleur de chaque utilisateur. Des détails, pour une application réalisée dans l'urgence de l'épidémie et pensée pour n'être utilisée que quelques semaines ou quelques mois, le temps que l'orage passe ? Pas si sûr.