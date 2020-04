Confinement : victime de son succès, l'application Zoom sous le feu des critiques

A commencer par le fait que la société partageait des informations sur certains de ses utilisateurs avec des applications tierces, notamment Facebook, et pouvait très discrètement aller rechercher les profils LinkedIn des utilisateurs à leur insu. L’entreprise a aussi dû reconnaître qu’une partie – très réduite – des données des appels passés depuis les Etats-Unis avaient par accident transité par ses infrastructures en Chine. Plus embêtant encore, les conversations sur l'application ne sont pas chiffrées de bout à bout, contrairement à ce qu'affirmait l'application. Une mauvaise publicité qui a fini par ternir sa réputation, notamment auprès de ses clients premium.

Ces derniers jours, plusieurs entreprises et organisations, comme la Croix-Rouge, ont commencé à boycotter l'application. En France, la direction interministérielle du numérique "déconseille fortement" son usage aux fonctionnaires, tout comme le gouvernement de Taïwan. Aux Etats-Unis, Google et Tesla, ainsi que le Sénat ou encore le département de l’éducation de New York en ont fait de même. Les procureurs d'au moins trois Etats américains (Connecticut, New York et Floride) enquêtent actuellement sur les pratiques de l'entreprise en termes de protection de la vie privée et de la sécurité.