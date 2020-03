Coronavirus : vous avez reçu un SMS ? C’est bien celui du gouvernement, mais ce n’est pas lui qui l’a envoyé…

Depuis hier soir, à la suite du discours d'Emmanuel Macron, de nombreux Français ont reçu un SMS du gouvernement rappelant les règles à respecter pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le message doit partir à plusieurs dizaines de millions de citoyens et va s'afficher au fil de la journée sur vos téléphones. Et beaucoup s’étonnaient ce mardi matin d’avoir reçu le SMS sur un numéro ne figurant dans aucun fichier détenu par un ministère.

N’allez pas croire que le gouvernement détient les noms et numéros de portable de chaque Français dans des gros serveurs ou fichiers, dans les sous-sols de Matignon ou de l’Elysée. En fait, la raison est beaucoup plus simple. L'Etat peut simplement demander aux opérateurs d’agir en cas de situation d’urgence sanitaire ou de grand danger et servir de canaux de diffusion du message officiel. Dans le cas présent, de rappeler les mesures prises par le président de la République et qui entrent en application ce mardi midi.