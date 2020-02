Coronavirus : le jeu de simulation de pandémie "Plague Inc" banni de l'AppStore chinois

Fin de partie. A la demande des autorités chinoises, le petit studio britannique Ndemic Creations a été contraint de retirer son jeu de simulation de pandémie de l’AppStore chinois. Le titre, qui propose d’éradiquer la race humaine en propageant un virus mortel, tout en empêchant les scientifiques de découvrir un vaccin, a connu un succès inattendu ces dernières semaines, notamment en Chine, comme le rapportait LCI en janvier.

Jugeant son contenu "illégal", l’autorité de régulation d'internet a ordonné qu’il soit retiré dans les plus brefs délais. Ce vendredi matin, Plague Inc. n’était donc plus accessible en Chine sur le magasin d’applications mobiles d’Apple. "Nous avons énormément de respect pour nos joueurs chinois, et sommes consternés de savoir qu'ils ne peuvent plus accéder et jouer à Plague Inc", a déclaré un porte-parole Ndemic, dans un communiqué daté du 27 février 2020.