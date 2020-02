Coronavirus : des ordinateurs aux smartphones, la planète high-tech au bord de la pénurie

Pour l'instant, en Chine, le problème, masqué par les autres effets du coronavirus, n'est pas visible. Centres-villes désertés, bureaux vides et magasins fermés relèguent au second plan les pénuries à venir d'un pays qui tourne au ralenti. Dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, les vacances du Nouvel an chinois ont ainsi été étendues, toutes les usines y resteront fermées jusqu’au 9 février au plus tôt.

Si l’on ne sait combien de temps elle va durer, la crise a déjà des conséquences sérieuses pour les marques de smartphones. Pour les géants locaux, comme Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo, l’arrêt de certaines usines se chiffre en millions d’unités perdues : six à sept millions de ventes en moins pour Huawei, trois à quatre millions pour Oppo et Vivo. Xiaomi pourrait, lui, perdre deux millions de ventes. Un nombre équivalent à la baisse d’activité prévue d’Apple. La marque à la pomme, qui produit ses iPhone en Chine, a fermé tous ses magasins jusqu’à nouvel ordre. Et attend la reprise de l’activité de Foxconn, qui assemble ses produits dans ses méga-usines, aujourd’hui à l’arrêt pour une semaine au moins.