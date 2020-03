Coronavirus : l’OMS recommande les jeux vidéo pour combattre la pandémie

Pour aider les confinés à s’occuper, des dizaines de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo ont décidé d’offrir gratuitement un ou plusieurs des jeux de leur catalogue. C’est le cas notamment de quelques grands noms de l’industrie, tel qu’Ubisoft ("Les Lapins Crétins : Apprends à coder ! "), Crystal Dynamics ("Tomb Raider"), ou encore Activision Blizzard ("Call of Duty : Warzone"). Et il serait dommage de ne pas en profiter, d’autant que jouer serait salutaire pour la santé de tous, c’est même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui le dit.

L’initiative, saluée par l’OMS, vise en effet à pousser les "gamers", et notamment le jeune public, au bon respect des consignes de confinement. "Les entreprises de l'industrie du jeu vidéo ont une audience mondiale - et nous encourageons tout le monde à #PlayApartTogether ("Jouer séparément ensemble", en français). Plus de distanciation physique [et] d'autres mesures aideront à aplanir la courbe [et] à sauver des vies", a commenté le 28 mars Ray Chambers, l’un de ses hauts représentants, sur le réseau social Twitter.