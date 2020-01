Coronavirus : les ventes du jeu de simulation de pandémie "Plague Inc." en forte hausse

En Chine, alors que l’épidémie de pneumonie virale enfle et inquiète, chacun, à sa façon, tente d’oublier. La semaine dernière, le simulateur de pandémie, Plague Inc. (0,99 euros – iPhone/iPad), est ainsi devenu l’application mobile la plus téléchargée sur le magasin d’applications en ligne d’Apple, a remarqué la BBC.

Le titre, qui propose d’éradiquer la race humaine avec une pathologie mortelle, tout en empêchant les scientifiques de découvrir un vaccin, est également plus populaire que jamais sur la plateforme de jeux vidéo en ligne Steam, où plus de 17.000 joueurs l'utilisent actuellement, un record huit ans après la sortie du jeu. D'après le site Steam Charts, les ventes mondiales du jeu ont dans le même temps augmenté de plus de 102% au cours des derniers jours. Un succès pour le moins inattendu pour le petit studio britannique, Ndemic Creations.