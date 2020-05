StopCovid : voici à quoi ressemblera l'appli de traçage des malades du Covid-19 validée par la Cnil

Aux côtés de géants comme Capgemini, Orange et autres Dassault Systèmes, la startup Lunabee Studio fait figure de petit Poucet. Et c’est pourtant à cette jeune pousse basée à Chambéry (Savoie) que l’Institut de recherche en informatique et en automatique (Inria) a confié le développement de l’interface de l’application StopCovid. Depuis bientôt deux mois, une task force comprenant une dizaine d’acteurs français du secteur du numérique sont engagés dans une course folle pour échafauder, en un temps record, une application mobile capable d'alerter les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif au nouveau coronavirus (Covid-19).

Au sein de la startup Lunabee Studio, une équipe de cinq personnes a travaillé jour et nuit, week-end compris, avec pour objectif de rendre ce dispositif simple à utiliser et accessible au plus grand nombre, y compris pour les personnes non-voyantes ou non-francophones. Concrètement, une fois installée sur un smartphone, l'application StopCovid permettra à une personne qui apprend sa contamination d'alerter les autres utilisateurs qu'il a pu croiser, à une distance de moins d'un mètre et durant quinze minutes, au cours des deux semaines précédentes, soit la période d'incubation du virus. De quoi permettre aux autorités sanitaires de remonter les chaînes de contagion plus rapidement.