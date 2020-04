Soirée clubbing, DJ set, rave-party… la vie nocturne ne s’arrête pas durant le confinement

Dans ces nouveaux lieux de festivités numériques, on danse, on chante, on trinque, on se déguise, on rigole et on sociabilise comme à l’accoutumée. Le tout sous les yeux de toutes les personnes présentes "dans la salle", avec l’écran faisant office de barrière. Pas de complexe à avoir. Comme l’a repéré le site Bloomberg, des "clubs" virtuels ont notamment fleuri sur Zoom qui permet de se connecter à plusieurs et de changer son fond d’affichage - pratique très prisée pour s'amuser et éviter de montrer son chez-soi. The Zone dispose ainsi de 16 salles de vidéoconférence et autant de salles de soirée à l’ambiance bien différente. Et il y a même un "videur" à l’entrée (une des fenêtres vidéo qui vous accueille après avoir rentré l'adresse) pour vérifier que vous avez la bonne tenue et le bon comportement (votre verre et de quoi faire la fête, en somme !).

The House of Yes, club très prisé à New York, a migré sur Zoom également et propose ses soirées dansantes numériques "Cyber Samedi" en plus de cours de yoga, théâtre burlesques, soirées à thème...