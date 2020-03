Coronavirus : télétravail, école à la maison... doit-on craindre un "black-out" de l'Internet français ?

En France, près de 30 millions de foyers disposent aujourd'hui d’un abonnement Internet fixe en haut débit (ADSL) et très haut débit (fibre optique ou 4G fixe), selon les derniers chiffres de l’Arcep. A la veille de cette journée pour le moins exceptionnelle, pour en savoir plus, LCI a contacté Arthur Dreyfuss, secrétaire général d’Altice France (SFR Group) et président de la Fédération française des télécoms (FFT), qui réunit les opérateurs de télécommunications.

L’Internet français s’apprête à vivre une semaine mouvementée. Face à l’accélération de la propagation du Covid-19 dans l’Hexagone, le gouvernement a appelé les entreprises à favoriser le télétravail. A cela s’ajoutent les 15 millions d’élèves et étudiants qui resteront chez eux, fautes d’écoles et d’universités ouvertes au cours des prochaines semaines. Dès demain, des pics de consommations historiques sont attendus. Devant cette situation inédite, les opérateurs télécoms l’assurent : tout est bien organisé, il n’y aucune raison de craindre un "black-out" d’Internet.

LCI : La journée de lundi s'annonce comme inédite, à l'instar de la crise sanitaire qui touche actuellement la France. Dans ce contexte, faut-il craindre une saturation des réseaux de télécommunication ?

Arthur Dreyfuss : Sachant l’importance que nous avons pour la vie et l’économie du pays, nous sommes préparés depuis toujours à affronter ce type de crise. Pour autant, depuis déjà plusieurs semaines, chaque opérateur se prépare à des plans de continuité d’activité pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des Français, ainsi qu’aux besoins des entreprises et des administrations dans les jours, semaines et mois qui viennent. Au moment où l’on se parle, nous avons plus 15.000 techniciens et ingénieurs qui sont mobilisés pour permettre à la France d’aborder cette séquence avec le plus de sérénité possible, malgré ce contexte inédit.

Aux Etats-Unis, l’opérateur américain AT&T a fait sauter temporairement le plafonnement de la bande passante, pour faciliter le télétravail. En France, des mesures ont-elles été prises en amont ?

Notre mission n’est pas uniquement d’assurer la pérennité du réseau au cours des prochains jours. Notre objectif, c’est de permettre une continuité de service et la pérennité des réseaux sur le long terme. C’est une situation nouvelle, et nul ne sait combien de temps cela va durer. La priorité qui a été donnée par les pouvoirs publics dans cette période de solidarité nationale, c’est de permettre, autant que faire se peut, à la France de continuer de travailler, d’étudier, de vivre et de communiquer. Ce qui nécessite donc un suivi en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour adapter nos réseaux aux besoins.