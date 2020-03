VIDEO - Coronavirus : une société chinoise teste les camions pilotés en 5G pour éviter la propagation du virus

Et si la technologie était l’un des meilleurs remparts économiques contre le coronavirus ? Alors que la Chine compte plus de 80.000 cas confirmés sur les 85.000 recensés dans le monde, pour plus de 2.800 décès, les entreprises doivent s’organiser pour poursuivre leur activité, malgré l’absence de nombreux salariés, et elles se tournent de plus en plus vers les innovations du moment.

Près de la ville autonome d’Ordos, en Mongolie intérieure (nord du pays), une société a ainsi automatisé ses camions miniers pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre causée par le Covid-19 (voir la vidéo ci-dessus). Grâce à la connexion ultra-rapide en 5G implantée sur le site, une douzaine de camions peuvent s’activer jour et nuit. "Ces camions miniers sans chauffeur permettent d’assurer un service de transport 24h/24", explique Pang Xiaogang, un ingénieur en technologie minière. "En plus de résoudre le problème de la pénurie de main d’œuvre, la mise en place pour permet d’assurer l’approvisionnement en charbon thermique pour lutter contre l’épidémie." Et cela permet également d’éviter les risques de propagation potentielle du virus parmi les employés.