Courses Hippiques : une application permet de vous mettre à la place du jockey

Après les caméras embarquées en Formule 1 et les simulations en 3D pendant les matches de football, les courses hippiques nouvelle génération vont encore plus loin. La filière va lancer l'application Epiqe Tracking, dimanche 28 janvier 2018, à l'occasion du Grand Prix d'Amérique, qui se tiendra à Vincennes.



