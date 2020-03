Netflix réduit les débits de sa plateforme de streaming en Europe pour éviter les engorgements

Thierry Breton a appelé mercredi les plateformes de diffusion et les opérateurs à prendre des mesures pour alléger la pression sur l'internet, afin de faciliter le travail à distance et l'éducation en ligne durant la période de confinement imposée dans les pays d'Europe pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les obligations de confinement et le télétravail ont augmenté le trafic sur Internet, avait souligné le commissaire mercredi. Thierry Breton a demandé aux plateformes de diffusion en continu de "coopérer avec les fournisseurs de télécommunications pour adapter le débit de la diffusion vidéo en continu en proposant temporairement la définition standard plutôt que la haute définition, en tenant compte des heures de travail les plus critiques".

En France, près de 30 millions de foyers disposent aujourd'hui d’un abonnement Internet fixe en haut débit (ADSL) et très haut débit (fibre optique ou 4G fixe), selon les derniers chiffres de l’Arcep. Faut-il redouter une panne internet ? "Les opérateurs, avec leurs équipes de techniciens et d’ingénieurs, ont une vue en temps réel sur l’activité de leur réseau. Et ils sont donc en mesure d'adapter son dimensionnement pour pouvoir absorber le mieux possible les pics de consommations", déclarait il y a quelques jours à LCI Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms (FFT), qui rappelle que les internautes doivent avant tout faire preuve de "civisme" en cette période de crise.