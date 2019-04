Cowboy, une nouvelle génération de vélo électrique

Véritable concentré de technologie, Cowboy a tout pour séduire les passionnés du vélo électrique. Facile à manier, il dispose de 70 kilomètres d'autonomie et peut être connecté à un smartphone via une application. Cette dernière peut servir de GPS et peut même aider à localiser le vélo en cas de vol. Elle avertit l'utilisateur quand des maintenances doivent être effectuées. Cowboy coûte 1 900 euros et est disponible en pré-commande pour une livraison en juin prochain. Découvrez également le mini-bus du futur en Finlande.