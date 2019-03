Crash du Boeing d'Ethiopian Airlines : la piste du bug

Il s'appelle MCAS, pour Manoeuvering Characteristics Augmentation System. C'est lui qui dans un avion moderne vient assister le pilote, et même corriger ses erreurs, pour qu'à aucun moment l'avion ne se mette en danger. Une conduite assistée devenue un équipement standard, avec des degrés de sophistication qui varient selon les modèles, selon que l'avion puisse encore se conduire en mode manuel, avec des commandes mécaniques, ou non.





Dans les dernières générations d'avions de ligne, dont l'Airbus A320 était le pionnier, la norme, c'est le fly by wire : le pilote n'a plus de commande directe, physique, sur les volets, la gouverne ou le train d'atterrissage. Toutes ses commandes sont interprétées par un ordinateur, qui contrôle les micro-moteurs actionnant les organes de l'avion. Il existe bien encore des modes de pilotage "manuels", mais au final, il y a toujours un logiciel entre le manche et l'avion.