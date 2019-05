Créer une vidéo à partir d'une simple photo : comment un algorithme a réussi à faire parler La Joconde

Le système repose sur un GAN, pour Generative Adversarial Network, un algorithme qui génère de fausses images, et un autre, son "adversaire", qui tente de deviner si l'image est réelle, crédible. Si le second valide, le premier algorithme continue son travail de création, image par image.





Ce qui frappe ici, c'est que le logiciel n'utilise plus la vidéo originale pour recréer un modèle en relief du sujet. Il le réalise à partir d'un simple cliché. Comme le montre la vidéo ci-dessus, plus on lui donne de clichés originaux, plus le résultat sera crédible.