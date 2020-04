Des inventions astucieuses pour nous aider à respecter les gestes barrières

Conçu par une entreprise paloise, Yanook est un crochet qui permet de faire plein de choses sans toucher la moindre surface. Grâce à ces différentes encoches et accroches, il est possible d'attraper les poignées pour ouvrir les portes,d' appuyer sur un interrupteur, sur les touches d’un clavier ou les boutons de l’ascenseur, d'utiliser le mitigeur pour ouvrir et fermer l’eau, etc. Cette pièce en inox de 20 grammes ressemble à un passe-partout un peu plus imposant et sa vocation hygiéniste pourra être utile au-delà de l’épisode de coronavirus. (Vendu 8 euros)