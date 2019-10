Cruard Reporter : Riche grâce aux jeux vidéo

CRUARD REPORTER - La victoire de son équipe au jeu vidéo Dota 2 a rendu Sébastien Debs millionnaire et célèbre notamment à l'étranger.

Âgé de 27 ans, le Français Sébastien Debs est devenu millionnaire en remportant une compétition incroyable en e-sport. Plus connu sous le pseudo Ceb, il est l'une des plus grandes stars du jeu vidéo Dota 2. En effet, son équipe a gagné quinze millions de dollars et il en a récupéré deux millions. Interrogé sur ce qu'il a fait de son argent, il a précisé qu'il n'a pas encore le temps de dépenser. Alors que sa notoriété dans le pays n'a pas encore explosé, il est une rockstar du jeu vidéo une fois les frontières franchies.



