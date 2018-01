Cyber attaques : les jeunes ultra-connectés sont les plus touchés

On croit toujours à tort que les populations les plus exposées et à même de se faire avoir sont les personnes âgées ou celles peu à l'aise avec les technologies. La dernière étude Norton by Symantec révèle qu'il s'agit en fait des ultra-connectés, possédant de multiples appareils chez eux ou en déplacements. Ces personnes sont connectées en permanence et ont donc perdu toute notion de méfiance vis-à-vis des produits qu'elles utilisent à outrance. On estime ainsi à 25% le nombre de victimes françaises de cybercriminalité qui possèdent un appareil intelligent capable de traiter, diffuser ou recevoir du contenu. Alors que, parmi les non-victimes, seulement 13% possèdent ce type d'appareil connecté. De même, trop en confiance, les victimes ultra-connectés ont tendance à multiplier les achats sur mobile.





"On pense toujours que les générations ultra-connectées sont plus matures face à la cybercriminalité alors qu'elles sont en fait les plus vulnérables en matière de sécurité informatique la plus basique", fait remarquer Laurent Heslault. La génération Y qu'on considère comme la plus nombreuse ou la plus connectée "n'a pas de méfiance dans la vie réelle ni en ligne. C'est celle du 'naturisme numérique' et de l'ultra-présence sur les réseaux sociaux. La jeune génération actuelle est mieux préparée car elle a été préservée et préparée par les grands frères et sœurs. Elle fait jouer la discrétion sur les réseaux, prend des pseudos et partage moins."





C'est finalement une question de surconfiance envers ses capacités face à la technologie qui piège les utilisateurs. Ainsi, en France, les victimes ont tendance à utiliser le même mot de passe en ligne sur tous les comptes (23% contre 12% des non-victimes) ou à confier le mot de passe d'au moins un compte à un tiers (41% contre 21%). Même celles utilisent différents mots de passe ont tendance à les stocker dans un fichier sur l'appareil.





Plus inquiétant, les victimes de cyber attaque se pensent à même de protéger leurs données contre une attaque (43%) ou pensent leurs risques faibles (25%). "On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres", ajoute-t-il, reprochant que, malgré la multiplication des affaires de piratage, trop nombreux sont les internautes qui se croient à l'abri et négligent toute protection la plus élémentaire. "Cette déconnexion souligne la nécessité de revenir à des fondamentaux pour assurer pleinement son rôle dans la prévention de la cybercriminalité et rééduquer", déclare-t-il. Il faut dire que, pour 45% des Français, installer un logiciel espion sur l'appareil d'un tiers, lui dérober des informations personnelles ou accéder à son compte bancaire sans son autorisation peuvent parfois être des comportements acceptables. "Pour certains, ce n'est pas aussi grave que de voler dans la vie réelle. Ca en dit long sur le décalage existant encore entre ce qu'on tolère en ligne et dans la vraie vie. Quand les internautes auront fait le parallèle, ils auront grandement progressé dans leur rapport à la cyber sécurité", conclut-il.