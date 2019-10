Patrons de PME, voici comment vous protéger d'une attaque informatique de type "rançongiciel"

CYBERATTAQUE - Les attaques informatiques avec demande de rançon se multiplient. Paralysée depuis mi-octobre, l'administration de la communauté d'agglomération du Grand-Cognac vient de l'apprendre à ses dépens. Une activité lucrative pour les pirates informatiques, mais dont les conséquences sont parfois dramatiques pour les petites entreprises. Voici quelques conseils pour s'en prémunir.

Article publié pour la première fois le 16 février 2018. Nous le republions ce 24 octobre alors que le Grand Cognac (Charente) a été victime d'une attaque à la mi-octobre.

Les cyberattaques se multiplient et prennent de plus en plus d’ampleur. Et cette année encore, le ransomware (ou rançongiciel, en bon français) demeure l’attaque informatique la plus répandue. La combine est bien ficelée : un logiciel malveillant, dissimulé dans la pièce-jointe d’un e-mail ou dans une clé USB, chiffre les données d'un ordinateur et le rend inutilisable jusqu'au paiement d'une somme d'argent. Dans l’Hexagone comme à l’étranger, le nombre de victimes de "racket numérique" ne cesse croître. Rien qu'en 2018, pas moins de 2,58 millions de personnes auraient été victimes de ce type d’extorsion à travers le monde, selon les chiffres de la société de sécurité informatique Kaspersky Lab.

"Il y a de plus en plus d’attaques, et surtout elles sont de plus en plus sophistiquées, si bien qu’il est devenu quasiment impossible d’y échapper aujourd’hui", souligne Hervé Schauer, expert judiciaire et spécialiste en sécurité informatique. Et si les cybercriminels ciblent de plus en plus les grandes entreprises "ayant la capacité de payer" des sommes d'argent "très élevées", comme le soulignait une étude du ministère de l'Intérieur publiée en juillet 2019, les petites et moyennes entreprises, dont la sécurité informatique laisse parfois à désirer, ne sont pas pour autant à l'abris d'une tentative de piratage. Voici quelques conseils pour s'en prémunir.