Cyberharcèlement : comment l'Education nationale tente de sensibiliser les enfants dès l'école

"Le groupe se soude face à un ennemi identifié, incapable de réagir. Il faut apprendre à l’enfant à en parler et à demander de l’aide", résume pour sa part le pédopsychiatre Patrice Huerre. "Car cela peut avoir de graves conséquences sur sa scolarité et son comportement." Or les adultes ne réalisent pas forcément immédiatement l’étendue des dégâts sur un adolescent. "Les conséquences ne sont pas forcément palpables. L’enfant va être souvent malade, trouver un moyen de rester à la maison plutôt que d’aller en cours, voir ses résultats chuter. Il faut absolument détecter les signaux de souffrance qui ne sont souvent pas visibles immédiatement."





Les usages numériques débutant désormais de plus en plus tôt, "on voit apparaître des cas de cyberharcèlement dès le primaire. Ça commence dans la cour de récré, ça se poursuit par des SMS, puis généralement en ligne", déplore Justine Atlan, directrice générale de l’association e-Enfance, qui intervient souvent en milieu scolaire pour cela. "Un enfant harcelé a du mal à exprimer sa colère ou sa souffrance", relève-t-elle. "Même les harceleurs ne le réalisent pas forcément et ça fait effet boule de neige".





Comment lutter ? Il faut tout d'abord réussir à faire parler tout le monde pour avancer, martèlent les intervenants en milieu scolaire, mais aussi les associations. Car "un enfant n’est pas forcément la victime", rappelle Justine Atlan. "On peut aussi être parent de harceleur et il faut être prêt à réagir également. Et il arrive aussi que le harcelé se transforme en harceleur." Et les enfants témoins ne savent souvent pas comment réagir également alors qu’ils ont un rôle à jouer.