Dans les coulisses de la réalisation d'un mapping vidéo

Ce sont des sons et lumières d'un genre nouveau. Le mapping est une technologie multimédia qui permet de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief ou des univers à 360°. Une façon spectaculaire de redonner vie aux monuments.



