Vous aviez raté la NES Classic Mini ? Nintendo la ressort

Une plongée dans le passé pleine de délice ! Si comme nous, vous faites partie des 35-45 ans qui ont fait leurs armes sur la NES d'origine, vous allez savourer cette bonne dose de nostalgie. On reprend la manette en mains et l'on retrouve immédiatement ses automatismes. Au point d'en oublier que désormais les manettes des PlayStation 4 et autres Xbox One ont des joysticks à n'en plus finir. Les commandes restent rudimentaires et la manette, pourtant de la même taille que l'originale, semble miniature au regard de ses alter ego d'aujourd'hui. On regrettera que le fil soit si court et d'avoir l'impression de jouer le nez sur l'écran du téléviseur. Autre regret : la console n'est vendue qu'avec une seule manette et il va donc falloir investir dans une seconde pour jouer à plusieurs.





Au niveau de la jouabilité, le joueur va apprécier le côté rétro absolu du menu, des jeux et des commandes. Quel bonheur de retrouver les sensations de chaque jeu, ses musiques d'ambiance façon synthétiseur et son image de console 8 bits. Tout est comme dans notre souvenir. On se rappelle aussi combien les commandes étaient sensibles en voyant Mario Bros rater une énième fois la plateforme mobile sur laquelle on voulait le faire sauter. Il nous en fallait une bonne dose de calme face à des mouvements aussi difficiles à maîtriser et une mobilité qui nous laisse désormais perplexe (avec les progrès graphiques et technologiques des consoles actuelles notamment).