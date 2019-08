Pub sur Instagram, ciblage chez Google, alliance sur les données personnelles : ce qui va changer pour vous

Nombre d’internautes ont pris l’habitude, sous Chrome et ailleurs, de privilégier la navigation “privée”, où le navigateur ne stocke plus les cookies déposés par chaque site, ceux qui permettent justement de vous suivre dans votre navigation pour mieux cibler vos centres d’intérêt. Ce faisant, Google explique que l’on a poussé les publicitaires à une créativité peu désirable, tentant d’identifier l’internaute par autre chose que les cookies.





Moyen le plus courant, le fingerprinting, ou comment un site peut vous identifier, grâce à des détails techniques concordants. Prenez votre adresse IP, ajoutez-y la version de votre navigateur, la résolution de votre écran, la liste des polices installées sur votre système, autant d’informations librement disponibles pour aider les sites à s’afficher correctement, et la concordance de ces informations peut devenir une empreinte, qui permet de vous reconnaître de site en site. Or, si l’on peut refuser ou effacer les cookies, cette empreinte digitale, elle, vous suivra que vous le vouliez ou non.