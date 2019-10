De la guerre au spectacle, les "essaims de drones" vont-ils devenir des robots volants à tout faire ?

CONSTELLATION - Des drones par centaines, coordonnés, comme dotés d'une intelligence collective, ce n'est plus de la science-fiction : aujourd'hui les essaims de drones intéressent la Défense, l'industrie, le spectacle... et les terroristes.

Ce qui fait l'essaim, ce n'est en effet pas le nom, mais l'intelligence et la coordination. C'est-à-dire le fait qu'un groupe de drones puisse être déployé simultanément, parfois même par un seul opérateur pour voler en formation et leur permettre d'accomplir la même mission, tous ensemble.

Quand des rebelles houthis ont lancé le mois dernier une attaque aérienne contre des installations pétrolières saoudiennes, ils ont utilisé des drones, en nombre. De quoi faire évoquer dans le monde entier la première attaque perpétrée par des "essaims de drones". Une description un peu en avance sur la réalité : ce que les Houthis ont utilisé, ce sont de simples drones du commerce, modifiés pour emporter une charge explosive sur de grandes distances. Une arme ingénieuse et à bas prix, mais encore loin de l'état de l'art.

C'est ce qu'expérimentent déjà les armées de plusieurs pays, tant pour le potentiel offensif que pour utiliser la première vocation du drone, celle d'être un oeil dans le ciel. Aux États-Unis, Darpa, l'agence de recherche et développement du Pentagone, a ainsi lancé une série de tests utilisant des drones du commerce pour en faire des essaims de machines de reconnaissance, capables en quelques minutes de recréer sur un écran une cartographie détaillée d'un lieu inconnu, même en 3D, ou encore de surveiller sous toutes les coutures un endroit, un bâtiment.

Des essaims qui pourraient potentiellement atteindre 250 drones, une distribution du risque qui les rendrait collectivement très difficiles à stopper pour une force ennemie. Étape suivante : rendre ces essaims de drones plus autonomes, les doter de systèmes de moteurs d'intelligence artificielle pour leur laisser reconnaître véhicules, personnes, bâtiments et objets passant devant leurs caméras. Seule ligne rouge : rien aujourd'hui dans la doctrine militaire ne permet encore aux drones offensifs de choisir leurs cibles d'eux-mêmes. Mais la capacité est là, et la tentation est forte.