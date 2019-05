De la nouveauté dans vos oreilles

L'univers de la technologie ne cesse de se réinventer. Ceux qui apprécient d'emporter la musique partout avec eux seront ravis d'apprendre que de nouveaux types d'écouteurs sont désormais disponibles sur le marché. Il s'agit des écouteurs "Momentum True Wireless" de chez Sennheiser. Une technologie sans fil et rechargeable dans un boîtier très design et dont l'autonomie peut atteindre six heures. Ce qui différencie ces écouteurs de ceux déjà présents sur le marché, c'est sa qualité sonore. Autres nouveautés : un casque à conduction osseuse de chez AfterShokz et une enceinte portable SoundWear companion